Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

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Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем.

Про це йдеться у Телеграм-каналі голови держави.

«Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе. Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну», — сказав він.

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«Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень. Хай усе це здійсниться. Хай Бог поможе нам у цьому. Хай буде мир. Хай буде Україна. Христос воскрес!. Воістину воскрес!», — йдеться у повідомленні президента країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у КМВА розповідали, чи плануються зміни в графіку комендантської години на Великдень.