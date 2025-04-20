У ISW пояснили, навіщо Путіну Великоднє "перемир'я"

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія може використати одностороннє впровадження тимчасового перемир’я в Україні з інформаційною метою. Ворогу потрібні умови, які виступатимуть приводом для підтримки продовження зусиль Росії з підриву та дискредитації України.

Про це пишуть у ISW.

Як зазначають у звіті, президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити 30-годинне одностороннє перемир'я президента Росії Володимира Путіна щодо російських військових операцій в Україні до повного і безумовного 30-денного припинення вогню. Путін наказав начальнику Генерального штабу Росії генералу армії Валерію Герасимову офіційно припинити всі військові дії Росії в Україні 19 квітня з 18:00 за московським часом 19 квітня до 00:00 за московським часом 21 квітня.

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За словами Путіна, Росія припускає, що українська сторона наслідуватиме приклад Росії, наказуючи російським військам “бути готовими до відсічі можливим порушенням перемир’я” з боку українських військ. Пізніше 19 квітня Зеленський відповів на наказ Путіна і запропонував Росії та Україні продовжити 30-годинне перемир’я Путіна до “повного та безумовного” 30-денного припинення вогню, якщо російські сили фактично припинять усі військові операції. Зеленський заявив, що Україна "віддзеркалюватиме" відповідь Росії, і звинуватив Росію в нав'язуванні 30-годинного перемир'я для "заголовків", а не для демонстрації справжніх заходів зміцнення довіри.

“Зеленський повідомив, що, за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, російські війська продовжують штурмові дії та обстріли на кількох невстановлених ділянках лінії зіткнення. Це перемир’я навряд чи триватиме, враховуючи те, що російські війська, схоже, продовжували обмежені наступальні операції та невибіркові обстріли вздовж лінії фронту в перші кілька годин перемир’я, а також враховуючи те, що Росія продовжує відмовлятися від повного припинення вогню. 13 березня Сполучені Штати та Україна спільно запропонували Росії запровадити негайне повне припинення вогню на 30 днів, але з того часу Путін та інші російські офіційні особи неодноразово відхиляли цю пропозицію”, — зазначають в Інституті.

Путін заявив, що тимчасове перемир’я продемонструє, чи готова Україна дотримуватися домовленостей і брати участь у мирних переговорах, спрямованих на усунення першопричин української кризи. Російські офіційні особи регулярно посилаються на фразу "корінні причини”, натякаючи на непохитні вимоги Росії до НАТО відмовитися від політики відкритих дверей і змінити режим в Україні. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська дотримуватимуться Великоднього перемир’я за умови, що українські сили відповідатимуть взаємністю. Малоймовірно, що російські офіційні особи та військові командири ефективно повідомляли про плани впровадження тимчасового перемир’я підрозділам на передовій або українським офіційним особам до оголошення Путіна.

“Попередня добре підтверджена поведінка Росії щодо тимчасового мораторію на дальні удари по енергетичній інфраструктурі вказує на те, що російські офіційні особи, ймовірно, мають намір продовжувати робити необґрунтовані звинувачення в порушеннях Україною перемир’я. У цьому сенсі Росія може використати своє одностороннє впровадження тимчасового перемир’я в Україні для запровадження інформаційних умов, які виступатимуть приводом для підтримки продовження зусиль Росії з підриву та дискредитації України”, — пишуть у ISW.

Необґрунтовані заяви про порушення Україною режиму перемир’я потрібні РФ, щоб підірвати підтримку запропонованих мирних рамок, представлених Сполученими Штатами в Парижі 17 квітня.

“Росія також, ймовірно, намагається вислужитися перед Сполученими Штатами та представити себе приємним партнером у переговорах у відповідь на нещодавні зауваження президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати переглянуть свою роль у досягненні миру в Україні залежно від того, як мирний процес розвиватиметься найближчим часом. днів”, — завершили аналітики.

Раніше конгресмен США висміяв Великоднє перемир’я Путіна. Республіканець Джо Вілсон заявив, що історія запамʼятає Путіна як “слабку і жалюгідну людину”.