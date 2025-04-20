В ISW объяснили, зачем Путину Пасхальное "перемирие"

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия может использовать одностороннее введение временного перемирия в Украине в информационных целях. Врагу нужны условия, которые будут являться поводом для поддержания продолжения усилий России по подрыву и дискредитации Украины.

Об этом пишут в ISW.

Как отмечают в отчете, президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить 30-часовое одностороннее перемирие президента России Владимира Путина по поводу российских военных операций в Украине до полного и безусловного 30-дневного прекращения огня. Путин приказал начальнику Генерального штаба России генералу армии Валерию Герасимову официально прекратить все военные действия России в Украине 19 апреля с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

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По словам Путина, Россия предполагает, что украинская сторона будет следовать примеру России, приказывая российским войскам "быть готовыми к отражению возможным нарушением перемирия" со стороны украинских войск. Позже 19 апреля Зеленский ответил на приказ Путина и предложил России и Украине продолжить 30-часовое перемирие Путина до "полного и безусловного" 30-дневного прекращения огня, если российские силы фактически прекратят все военные операции. Зеленский заявил, что Украина будет "отражать" ответ России, и обвинил Россию в навязывании 30-часового перемирия для "заголовков", а не для демонстрации настоящих мер по укреплению доверия.

"Зеленский сообщил, что, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, российские войска продолжают штурмовые действия и обстрелы на нескольких неустановленных участках линии столкновения. Это перемирие вряд ли будет продолжаться, учитывая то, что российские войска, похоже, продолжали ограниченные наступательные операции. перемирие, а также учитывая, что Россия продолжает отказываться от полного прекращения огня 13 марта Соединенные Штаты и Украина совместно предложили России ввести немедленное полное прекращение огня на 30 дней, но с тех пор Путин и другие российские официальные лица неоднократно отклоняли это предложение.

Путин заявил, что временное перемирие продемонстрирует, готова ли Украина соблюдать договоренности и участвовать в мирных переговорах, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Российские официальные лица регулярно ссылаются на фразу "коренные причины", намекая на непреклонные требования России к НАТО отказаться от политики открытых дверей и изменить режим в Украине. Министерство обороны России заявило, что российские войска будут соблюдать Пасхальное перемирие при условии, что украинские силы будут соответствовать взаимности. Маловероятно, что российские официальные лица и военные командиры эффективно сообщали о планах по внедрению временного перемирия подразделениям на передовой или украинским официальным лицам до объявления Путина.

"Предыдущее хорошо подтвержденное поведение России относительно временного моратория на дальние удары по энергетической инфраструктуре указывает на то, что российские официальные лица, вероятно, намерены продолжать совершать необоснованные обвинения в нарушениях Украиной перемирия. В этом смысле Россия может использовать свое одностороннее внедрение условий для поддержания информаций продолжение усилий России по подрыву и дискредитации Украины”, – пишут в ISW.

Необоснованные заявления о нарушении Украиной режима перемирия нужны РФ, чтобы взорвать поддержку предложенных мирных рамок, представленных Соединенными Штатами в Париже 17 апреля.

"Россия также, вероятно, пытается выслужиться перед Соединенными Штатами и представить себя приятным партнером в переговорах в ответ на недавние замечания президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты пересмотрят свою роль в достижении мира в Украине в зависимости от того, как мирный процесс будет развиваться в ближайшее время", — завершили аналитики.

Ранее конгрессмен США высмеял Пасхальное перемирие Путина. Республиканец Джо Уилсон заявил, что история запомнит Путина как "слабого и жалкого человека".