Первый город в мире перешел на 10G-связь: детали

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Huawei и China Unicom запустили первую в Китае сеть широкополосного 10G интернета в районе Сюнъань. Сеть, построенная на основе технологии 50G PON, продемонстрировала невероятную скорость более 9800 Мбит/с, открывающую новые горизонты для инновационных технологий.

Об этом сообщает Mydrivers.

Китай стал первым в мире, где внедрили 10G-интернет: скорость до 10 000 Мбит/с

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Huawei в партнерстве с China Unicom сообщили о запуске первой в Китае высокоскоростной сети 10G, работающей в районе Сюнъань, расположенном недалеко от Пекина в провинции Хэбэй. По результатам измерений скорость интернет-соединения достигла более 9800 Мбит/с, что значительно превышает обычные домашние интернет-стандарты.

Эта сеть построена на основе технологии 50G PON, позволяющей значительно повысить пропускную способность. Таким образом, скорость интернет-соединения для каждого пользователя увеличилась с 1 Гбит/с до 10G, а время задержки в сети снизилось до миллисекунд.

Показатели реальной скорости показали 9834 Мбит/с на погрузку и 1008 Мбит/с на отправку, что значительно превышает возможности традиционного интернет-доступа и открывает новые перспективы для таких технологий, как 8K-видео, облачные сервисы, а также виртуальная и дополненная реальность.

Китай продолжает являться мировым лидером в развертывании сетей нового поколения. По данным на январь 2025 года, в стране функционирует более 4,25 миллиона базовых станций 5G — самое большое количество в мире.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия может устроить глобальный Интернет-коллапс: телеком-гиганты бьют тревогу.