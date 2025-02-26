Китай пытается вытеснить Starlink Илона Маска с рынка спутникового Интернета

Пекин также разрабатывает инструменты для отслеживания и мониторинга созвездия Starlink.

На рынке высокоскоростного спутникового интернета у сети Starlink, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, появился сильный конкурент в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году Китай запустил рекордные 263 спутника на низкой орбите (LEO), а шанхайская компания SpaceSail подписала соглашение о выходе на рынок Бразилии и объявила, что ведет переговоры с более чем 30 стран.

Китайская пресса пишет о SpaceSail как о компании, которая способна "выйти за пределы национальных границ и безоговорочно охватить весь мир", называя это "стратегической возможностью" для Китая.

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SpaceSail уже объявила о планах развернуть 648 низкоорбитальных спутников в этом году и почти 15 000 – к 2030 году. В конечном итоге они должны составить созвездие Цяньфан (“Тысяча парусов”), что знаменует собой первый международный шаг Китая в области спутниковой широкополосной связи.

Reuters пишет, что три других китайских созвездия также находятся в стадии разработки: Пекин планирует запустить 43 000 низкоорбитальных спутников в ближайшие десятилетия и много инвестирует в ракеты, способные выводить на орбиту несколько спутников.

Starlink на данный момент имеет около 7000 спутников и ставит цель к концу десятилетия запустить 42 000 спутников.

Пекин также разрабатывает инструменты для отслеживания и мониторинга созвездия Starlink.

Исследователи из двух институтов, связанных с Народно-освободительной армией Китая, заявили в январском исследовании, что они разработали систему и алгоритм отслеживания мегасозвездий, подобных Starlink, вдохновленные тем, как горбатые киты ловят свою добычу, кружа вокруг нее и создавая спиралеобразные пузыри.

"Учитывая растущую тенденцию к милитаризации космоса, разработка инструментов для мониторинга и отслеживания этих мегасозвездий критически важна", — пишут исследователи.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск, принадлежащий к ближайшему окружению президента США Дональда Трампа, опроверг намерения Вашингтона отключить систему спутниковой связи Starlink в Украине. О такой возможности как о способе давления на Украину для заключения соглашения о полезных ископаемых ранее сообщило агентство Reuters.

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