Сколько можно хранить пасхальные пасхальные яйца, чтобы не отравиться

Если ваши писанки постоянно хранятся в холодильнике, то подавать их к столу можно в течение 5 дней / © Associated Press

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Пасхальные яйца или писанки являются одним из главных атрибутов Пасхи. Обычно это сваренные яйца, которые разрисованы разными узорами. Такие яйца при комнатной температуре рекомендуют хранить недолго.

Вот ключевые правила их хранения:

В холодильнике

Это самый лучший и безопасный способ хранения пасхальных яиц, которые вы планируете есть. В холодильнике при температуре не выше +4°C вареные яйца в неповрежденной скорлупе остаются безопасными для потребления в течение примерно одной недели (до 7 дней) с момента варки.

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При комнатной температуре

Это самый рискованный вариант. Вареные яйца являются скоропортящимся продуктом. Если пасхальные яйца находились при комнатной температуре (на столе, в корзине) более 12 часов, употреблять их в пищу уже опасно. Теплая среда способствует быстрому размножению микробов. Такие яйца лучше использовать только как элемент декора.

Перед тем, как съесть пасхальное яйцо, которое хранилась даже в холодильнике, осмотрите его. Скорлупа должна быть целой, без трещин. Любой неприятный запах — сигнал о том, что яйцо испортилось и его следует выбросить.

К тому же срок хранения яиц зависит от их состояния:

сваренное на мягко — до 2 дней

сваренное вкрутую, но треснутое — до 3 дней

сваренное вкрутую и очищенное — до 3 дней

сваренное вкрутую и целое — до 10-14 дней

Раньше мы писали, можно ли освящать алкоголь в пасхальной корзине. Больше об этом читайте в новости.