Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 19-20 апреля

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Суббота, 19 апреля, — время революционных перемен, которые в этот день коснутся прежде всего хозяйственных забот и хлопот, но, если очень нужно, можно заняться и решением профессиональных вопросов. Также в это время можно отправляться в поездки, какого бы свойства — делового или личного — они ни были, их обстоятельства сложатся максимально удачно, а цель будет достигнута. Тем, кто выполнил — и перевыполнил — все, что было запланировано, в субботу, в воскресенье, 20 апреля, можно отдохнуть, что понятно и логично в праздник.

Параллельно звезды советуют напитаться мудростью, почитав, например, философскую или эзотерическую литературу. Данные, которые мы при этом примем к сведению, могут запустить серьезный мыслительный процесс, который в результате даст ответ на очень важный вопрос. Кому повезет в такое интересное время?

Телец

Тельцам может открыться очень важная тайна, которая всерьез изменит весь ход их жизни, причем — и это имеет большое значение — в лучшую сторону. Главное для представителей знака — понять, каким образом можно воспользоваться ставшими им известными фактами, чтобы они сыграли ожидаемую — позитивную — роль. Возможно, им стоит посоветоваться с теми, кто обладает в их глазах серьёзным авторитетом — совет таких людей может оказаться по-настоящему бесценным.

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Дева

Девам стоит воспользоваться редким шансом, который подарят им звезды, реализовать самые заветные свои мечты. Обстоятельства для этого сложатся самым счастливым образом — все может получиться как будто бы само по себе, без особых усилий со стороны представителей знака. Размоется, о мистике в данном случае говорить не придутся — просто под влиянием лунных энергий количество их усилий, направленных на достижение данной цели, наконец-то перейдет в качество.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на встречу с человеком, которого они — уж извините за пафос — захотят назвать своей судьбой. Интересно, что это совершенно не обязательно будет новое знакомство, вполне вероятно и случайное — во всяком случае, оно таковым может показаться — столкновение со старым знакомым, отношения с которым в свое время не дошли до своей финальной — позитивной или негативной — точки, теперь нужно дать им второй шанс, который может оказаться счастливым.

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