Гороскоп на 20 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда мы станем умнее и добрее

Гороскоп на 20 апреля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Мы охотнее будем помогать друг другу, идти навстречу в решении важных вопросов, да и просто максимально доброжелательно беседовать и давать хорошие советы. Эти лунные сутки также называют временем мудрости, когда открываются многие тайны и секреты, которые можно почерпнуть из разговоров с друзьями и близкими, встреча с которыми в праздничный день логична как никогда.

Овен

Знаний много не бывает, поэтому, если подвернется возможность научиться чему-нибудь новому, постарайтесь его не упустить — в ближайшее время они вам понадобятся — как в профессиональной деятельности, так и в бизнесе.

Телец

Если кто-то из друзей или близких обратится к вам за помощью, постарайтесь не отказывать –возможно, в выходной это покажется вам лишней нагрузкой, но в итоге они обязательно себя оправдают.

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Близнецы

Даже если новый проект обещает вам в результате значительный финансовый и профессиональный успех, начинать его в праздничный день не стоит — удачи не будет, потерпите хотя бы до завтра.

Рак

Если вам понадобится помощь, ее окажет человек, от которого вы меньше всего этого ожидаете, — например, тот, кого вы привыкли считать врагом: события нынешнего дня покажут, что вы в нем ошибаетесь.

Лев

Вам в этот день нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: сосредоточившись на то, что говорят другие люди, вы сможете проникнуть в их помыслы и замыслы — даже самые тайные.

Дева

Обманывать окружающих вас людей нежелательно всегда, но сегодня — особенно: вас очень быстро разоблачат, а результат лжи, который вы в итоге получите, окажется прямо противоположными тому, какой вы ожидаете

Весы

Новый знакомый, который появится в вашем окружении в это время, будет претендовать на важную роль в личной жизни: прежде чем допустить его в ближней круг, необходимо хорошенько к нему присмотреться

Скорпион

Не стоит поддаваться соблазну наладить отношения с близким человеком, устроив серьезный «разбор полетов»: таким образом можно будет еще сильнее усугубить ситуацию, так что отложите беседу до лучших времен.

Стрелец

Не отталкивайте людей, которые захотят поделиться с вами своими радостями и печалями: вам такая беседа е будет стоить абсолютно ничего, а польза, которую вы принесете людям, окажется бесценной.

Козерог

О решении серьезных вопросов сегодня не стоит даже думать, не говоря уже о том, что начинать действовать — сегодня вам вряд ли удастся учесть все факторы, которые могут помочь или, наоборот, помешать работе.

Водолей

Определившись с планами на ближайшее время, продумайте, как вы будете их выполнять — необходимо учесть все, даже самые незначительные, детали, иначе они могут стать досадным препятствием на пути.

Рыбы

Возможно, представителям вашего знака пришло время задуматься о преподавательской деятельности — вы накопили достаточное количество знаний и умений, чтобы поделиться ими с теми, кто в них нуждается.

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