ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
571
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2 хв

Перше місто у світі перейшло на 10G-зв’язок: деталі

Завдяки запуску мережі 10G у Китаї, швидкість інтернет-з’єднання досягла рекорду в 9834 Мбит/с.

Інтернет

Інтернет / © Pixabay

Huawei та China Unicom запустили першу в Китаї мережу широкосмугового інтернету 10G у районі Сюнъань. Мережа, побудована на основі технології 50G PON, продемонструвала неймовірну швидкість понад 9800 Мбит/с, що відкриває нові горизонти для інноваційних технологій.

Про це повідомляє Mydrivers.

Китай став першим у світі, де впровадили 10G-інтернет: швидкість до 10 000 Мбит/с

Huawei у партнерстві з China Unicom повідомили про запуск першої в Китаї високошвидкісної мережі 10G, що працює в районі Сюнъань, розташованому неподалік від Пекіна в провінції Хебей. За результатами вимірювань, швидкість інтернет-з’єднання досягла понад 9800 Мбит/с, що значно перевищує звичайні домашні інтернет-стандарти.

Ця мережа побудована на основі технології 50G PON, що дозволяє значно підвищити пропускну здатність. Таким чином, швидкість інтернет-з’єднання для кожного користувача збільшилася з 1 Гбит/с до 10G, а час затримки в мережі знизився до мілісекунд.

Показники реальної швидкості показали 9834 Мбит/с на завантаження і 1008 Мбит/с на відправку, що значно перевищує можливості традиційного інтернет-доступу і відкриває нові перспективи для таких технологій, як 8K-відео, хмарні сервіси, а також віртуальна і доповнена реальність.

Китай продовжує бути світовим лідером у розгортанні мереж нового покоління. За даними на січень 2025 року, в країні функціонує понад 4,25 мільйона базових станцій 5G — найбільша кількість у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія може влаштувати глобальний Інтернет-колапс: телеком-гіганти б’ють на сполох.

Дата публікації
Кількість переглядів
571
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