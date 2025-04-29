Водій протаранив будівлю школи, загинули чотири дитини

ДТП / © Bild

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У Чатемі, штат Іллінойс, чоловік на позашляховику в’їхав у шкільну будівлю, в результаті чого загинули чотири дівчини віком від 4 до 18 років, декілька осіб отримали травми.

Про це повідомляє Bild.

За даними поліції, водій спочатку наїхав на кількох людей біля школи, а потім на великій швидкості врізався у стіну будівлі, де знаходилися діти та підлітки. Троє загиблих були збиті на вулиці, а ще одна людина загинула всередині школи. На опублікованих фото видно, як поліцейські затримують водія, який, за попередніми відомостями, не постраждав.

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Остаточні висновки про те, чи був це навмисний напад, ще не зроблені. Будівля, в яку в’їхав позашляховик, використовувалась для позакласних занять, де перебували школярі.

Трагедія в Чатемі сталася лише через два дні після схожого інциденту у Ванкувері, де внаслідок наїзду автомобіля загинули 11 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п’яний водій влетів у дітей на тротуарі, у результаті події загинув 12-річний хлопчик.