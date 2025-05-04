Путин готовит ход из Беларуси: в ВСУ оценили вероятность удара

Путин готовит удар из Белоруссии.

Реклама

Россия рассматривает Беларусь не только как тыл для новой атаки на Украину, но и как потенциальную стартовую площадку для агрессии против стран НАТО.

Об этом в эфире Украинского Радио заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, регулярные совместные учения России и Беларуси, в частности, запланированные на лето, несут угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии и Польши. Именно из Беларуси Россия может реализовать сценарий "ихтамнетов", как это уже было в Крыму и на Донбассе.

Реклама

"Обучение в Беларуси - это не только об Украине. Это сигнал и нашим европейским партнерам, потому что линии обороны стран НАТО значительно менее готовы к угрозе, чем украинские. А мы уже имеем и боевой опыт, и укрепленные фортификации на белорусском направлении", - отметил Тимочко.

Он также подчеркнул, что в условиях военного союза между Россией и Северной Кореей нельзя исключать даже провокационные действия с территории Беларуси в интересах третьей страны. В таком случае Россия, по соглашению, окажет поддержку, прикрываясь союзническими обязательствами.

Беларусь больше не может быть "нейтральной"

По мнению Тимочка, Лукашенко окончательно упустил возможность позиционировать Беларусь как условно нейтральную территорию или площадку для переговоров с Западом. План Путина прикрыть возможную капитуляцию Украины очередными Минскими соглашениями утратил смысл.

"Беларусь больше не воспринимается как страна, которая могла бы быть посредником в диалоге. Это теперь только плацдарм для наступательных действий и демонстрации силы Кремля", - отметил эксперт.

Также Тимочко напомнил, что Россия не впервые намекает на интерес к Сувальскому коридору — стратегическому отрезку между Беларусью и Калининградом, соединяющим страны Балтии с остальным ЕС.

Между тем, военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что плановые военные учения в РБ были запланированы на осень 2025 года. Впрочем, все может неожиданно измениться в любой момент, ведь диктатор РФ Владимир Путин вовлекает белорусского коллегу Александра Лукашенко в войну.