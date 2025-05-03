Наступление из Беларуси: эксперт оценил угрозу повторного вторжения

Войска Белоруссии и РФ.

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Угроза того, что агрессорка Россия может "что-то готовить" со стороны Беларуси, прикрываясь военными учениями, существует. Впрочем, есть свои нюансы.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу.

По его словам, РФ может накапливать войска в соседней Белоруссии. Впрочем, вряд ли это будет для того, чтобы напасть на Украину. Зато под удар могут попасть страны Балтии.

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"Лукашенко прекрасно понимает - как только россияне снова полезут в Украину со стороны Беларуси, так сразу отключится вся белорусская экономика. Мы нанесем удары по всем военным целям. Начиная с Мозырского НПЗ, заканчивая Нафтаном, Билкалием и так далее. Тупо не станет белорусской экономики".

Украина имеет средства поражения, которые могут бить более тысячи километров. Этого достаточно, чтобы получить по любой точке Беларуси.

Москва может создать военные угрозы для стран Балтии. Если они приступят к операции, то, вероятно, первой под удар, попадет Эстония. Группировке со стороны Беларуси грозит Литве и Латвии.

"С Эстонией может быть проблема. Но они готовятся сопротивиться вторжению, если оно произойдет. Там накапливают ракеты. Если такое что-то произойдет, то сразу будет удар по Москве", говорит Роман Свитан.

Угроза из Беларуси

В последнее время снова заговорили о возможной угрозе нападения России со стороны Беларуси. По словам президента Владимира Зеленского, этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями.

Военный аналитик Майкл Кларк предположил, что русские могут начать наступление на севере. Однако, по его мнению, очень маловероятно, что белорусские войска сами вступят в бой.

Между тем, военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что плановые военные учения в РБ были запланированы на осень 2025 года. Впрочем, все может неожиданно измениться в любой момент, ведь диктатор РФ Владимир Путин вовлекает белорусского коллегу Александра Лукашенко в войну.

Дата публикации 13:32, 14.04.25 Количество просмотров 572 Мусиенко рубит правду в глаза! Россия увеличила группировку в 5 раз! Наступление началось!?