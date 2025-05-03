Наступ з Білорусі: експерт оцінив загрозу повторного вторгнення

Війська Білорусі та РФ.

Реклама

Загроза того, що агресорка Росія може "щось готувати" з боку Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями, існує. Втім, є свої нюанси.

Про розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 Каналу.

З його слів, РФ може накопичувати війська в сусідній Білорусі. Втім, навряд чи це буде для того, аби напасти на Україну. Натомість під удар можуть потрапити країни Балтії.

Реклама

“Лукашенко прекрасно розуміє – як тільки росіяни знову полізуть до України з боку Білорусі, так одразу вимкнеться уся білоруська економіка. Ми завдамо ударів по усіх військових цілях. Починаючи з Мозирському НПЗ, закінчуючи Нафтаном, Білкалієм і так далі. Тупо не стане білоруської економіки”, - висловився Світан.

Україна має засоби ураження, які можуть бити на понад тисячу кілометрів. Цього достатньо, щоб дістати по будь-якій точці Білорусі.

Натомість Москва може створити військові загрози для країн Балтії. Якщо вони розпочнуть операцію, то, ймовірно, першою під удар, потрапить Естонія. Угруповання з боку Білорусі загрожуватиме Литві та Латвії.

“З Естонією може бути проблема. Але вони готуються дати опір вторгненню, якщо воно станеться. Там накопичують ракети. Якщо таке щось станеться, то одразу буде удар по Москві”, каже Роман Світан.

Загроза з Білорусі

Останнім часом знову заговорили про можливу загрозу нападу Росії з боку Білорусі. За словами президента Володимира Зеленського, цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями.

Військовий аналітик Майкл Кларк припустив, що “росіяни можуть почати наступ на півночі”. Однак, на його думку, дуже малоймовірно, що білоруські війська самі вступлять у бій.

Тим часом військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що планові військові навчання в РБ були заплановані на осінь 2025 року. Втім, все може несподівано змінитися в будь-який момент, адже диктатор РФ Володимир Путін втягує білоруського колегу Олександра Лукашенка у війну.

Дата публікації 13:32, 14.04.25 Кількість переглядів 573 Мусієнко рубає правду в очі! Росія збільшила угруповання в 5 разів! Наступ почався!?