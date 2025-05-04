Путін готує хід з Білорусі: у ЗСУ оцінили ймовірність удару

Путін готує удар з Білорусі.

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Росія розглядає Білорусь не лише як тил для нової атаки на Україну, а й як потенційний стартовий майданчик для агресії проти країн НАТО.

Про це в ефірі Українського Радіо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, регулярні спільні навчання Росії та Білорусі, зокрема заплановані на літо, несуть загрозу не лише для України, але й для країн Балтії та Польщі. Саме з Білорусі Росія може реалізувати сценарій “іхтамнєтів”, як це вже було в Криму та на Донбасі.

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“Навчання у Білорусі — це не лише про Україну. Це сигнал і нашим європейським партнерам, бо лінії оборони країн НАТО значно менш готові до загрози, ніж українські. А ми вже маємо і бойовий досвід, і зміцнені фортифікації на білоруському напрямку”, — зауважив Тимочко.

Він також наголосив, що в умовах воєнного союзу між Росією та Північною Кореєю, не можна виключати навіть провокаційні дії з території Білорусі в інтересах третьої країни. У такому випадку Росія, за угодою, надасть підтримку, прикриваючись союзницькими зобов’язаннями.

Білорусь більше не може бути “нейтральною”

На думку Тимочка, Лукашенко остаточно втратив можливість позиціонувати Білорусь як умовно нейтральну територію або майданчик для переговорів із Заходом. План Путіна прикрити можливу капітуляцію України черговими Мінськими угодами втратив сенс.

“Білорусь більше не сприймається як країна, що могла б бути посередником у діалозі. Це тепер лише плацдарм для наступальних дій та демонстрації сили Кремля”, — зазначив експерт.

Також Тимочко нагадав, що Росія не вперше натякає на інтерес до Сувальського коридору — стратегічного відрізку між Білоруссю та Калінінградом, який з’єднує країни Балтії з рештою ЄС.

Тим часом військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що планові військові навчання в РБ були заплановані на осінь 2025 року. Втім, все може несподівано змінитися в будь-який момент, адже диктатор РФ Володимир Путін втягує білоруського колегу Олександра Лукашенка у війну.