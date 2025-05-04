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Путин не может прекратить войну: в Bild указали на большую проблему Кремля, у которой нет решения
В западных правительствах распространяется спорное подозрение, что с окончанием войны в Украине Путин столкнется с катастрофой.
Когда война закончится, у кремлевского главы Владимира Путина возникнет проблема катастрофического характера.
Об этом пишет издание Bild.
По информации издания со ссылкой на чиновников в западных правительствах, Путин загнал РФ в тупик, ведь цели войны в Украине не достигнуты, российская экономика держится на военном производстве, а сотни тысяч россиян кормятся с фронта — от заводов до окопов.
«Но главный страх Кремля — „герои СВО“. Десятки тысяч травмированных, озверевших, привыкших к легким деньгам мужчин, получивших по российским меркам огромные выплаты, вернутся в бедные регионы, где нет работы, ни перспектив. И тогда ожидается всплеск насилия и рост преступности. — говорится в издании.
Эксперты уже сравнивают эту будущую волну с возвращением афганцев и чеченцев в 90-х годах ХХ ст.
Напомним, солдаты армии РФ захватили очередной населенный пункт в Донецкой области. Враг оккупировал Зеленое поле в Донецкой области и продвинулся возле Нового и Новомихайловки.
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