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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Путин не может прекратить войну: в Bild указали на большую проблему Кремля, у которой нет решения

В западных правительствах распространяется спорное подозрение, что с окончанием войны в Украине Путин столкнется с катастрофой.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Путин не может прекратить войну: в Bild указали на большую проблему Кремля, у которой нет решения

Проблемы у кремлевского главы Владимира Путина / © Associated Press

Когда война закончится, у кремлевского главы Владимира Путина возникнет проблема катастрофического характера.

Об этом пишет издание Bild.

По информации издания со ссылкой на чиновников в западных правительствах, Путин загнал РФ в тупик, ведь цели войны в Украине не достигнуты, российская экономика держится на военном производстве, а сотни тысяч россиян кормятся с фронта — от заводов до окопов.

«Но главный страх Кремля — „герои СВО“. Десятки тысяч травмированных, озверевших, привыкших к легким деньгам мужчин, получивших по российским меркам огромные выплаты, вернутся в бедные регионы, где нет работы, ни перспектив. И тогда ожидается всплеск насилия и рост преступности. — говорится в издании.

Эксперты уже сравнивают эту будущую волну с возвращением афганцев и чеченцев в 90-х годах ХХ ст.

Напомним, солдаты армии РФ захватили очередной населенный пункт в Донецкой области. Враг оккупировал Зеленое поле в Донецкой области и продвинулся возле Нового и Новомихайловки.

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Дата публикации
Количество просмотров
151
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