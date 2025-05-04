Сын Бекхэмов на фоне ссоры с братом проигнорировал 50-летие отца

Дэвид и Виктория Бекхэмы и их сын Бруклин / © instagram.com/victoriabeckham

Реклама

Старший сын знаменитых супругов футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории на фоне ссоры с братом Ромео проигнорировал 50-летие отца.

2 мая спортсмен отпраздновал юбилей. Дэвиду Бекхэму исполнилось 50 лет. По случаю особого события он организовал три вечеринки. Перед днем рождения футболист собрал семью в своем особняке, впоследствии он с родными улетел на отдых во Францию, а позже устроил громкое празднование с друзьями. На вечеринках присутствовали все его дети со своими избранницами, кроме Бруклина и его жены, американской актрисы Николы Пельтц, хотя те тоже были приглашены.

Хотя в эти дни сын Бекхэма вместе с избранницей находился в Лондоне, но празднование они проигнорировали. Инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что каждый раз Бруклин отвечал отказом на приглашение родителей. Более того, в Instagram ни Бекхэм, ни его жена не поздравляли футболиста с юбилеем.

Реклама

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Отмечается, что семье сейчас напряженная ситуация. Более того, Бруклин якобы не общается с родителями. Одни предполагают, что это из-за конфликта сыновей супругов. Бруклин якобы рассорился с Ромео из-за его новой девочки – Ким Тернбулл. Поговаривают, что он не в восторге от выбора брата, ведь в свое время встречался с Ким.

Впрочем, другие утверждают, что это все из-за жены Бруклина – Николы. Мол, с появлением ее в его жизни он начал отдаляться от семьи.

Кстати, недавно Бруклин Бекхэм праздновал годовщину брака с женой. Он показывал ранее невиданные фото со свадьбы и нежно поздравлял Николу Пельтца с особой датой в их семейной жизни.