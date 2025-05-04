Син Бекхемів на тлі сварки з братом проігнорував 50-річчя батька

Девід і Вікторія Бекхеми та їхній син Бруклін / © instagram.com/victoriabeckham

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Старший син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії на тлі сварки з братом Ромео проігнорував 50-річчя батька.

Так, 2 травня спортсмен відсвяткував ювілей. Девіду Бекхему виповнилося 50 років. З нагоди особливої події він організував три вечірки. Перед днем народження футболіст зібрав родину у своєму маєтку, згодом він із рідними полетів на відпочинок до Франції, а пізніше влаштував гучне святкування з друзями. На вечірках були присутні всі його діти зі своїми обраницями, окрім Брукліна та його дружини, американської акторки Ніколи Пельтц, хоча ті теж були запрошені.

Хоч у ці дні син Бекхемів разом із обраницею перебував у Лондоні, але святкування вони проігнорували. Інсайдер розповів виданню Daily Mail, що щоразу Бруклін відповідав відмовою на запрошення батьків. Ба більше, в Instagram ані Бекхем, ані його дружина не вітали футболіста з ювілеєм.

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

Зазначається, що в родині нині напружена ситуація. Ба більше, Бруклін нібито не спілкується з батьками. Одні припускають, що це через конфлікт синів подружжя. Бруклін нібито розсварився з Ромео через його нову дівчинку – Кім Тернбулл. Подейкують, що він не в захваті від вибору брата, адже свого часу зустрічався з Кім.

Утім, інші стверджують, що це все через дружину Брукліна – Ніколу. Мовляв, з появою її в його житті він почав віддалятися від родини.

До речі, нещодавно Бруклін Бекхем святкував річницю шлюбу з дружиною. Він показував раніше небачені фото з весілля і ніжно вітав Ніколу Пельтц з особливою датою в їхньому сімейному житті.