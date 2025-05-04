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Син Бекхемів на тлі сварки з братом проігнорував 50-річчя батька
У родині Девіда та Вікторії Бекхемів, схоже, серйозний конфлікт. Старший син подружжя Бруклін не прийшов на святкування ювілею батька. Подейкують, що вони припинили спілкуватися.
Старший син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії на тлі сварки з братом Ромео проігнорував 50-річчя батька.
Так, 2 травня спортсмен відсвяткував ювілей. Девіду Бекхему виповнилося 50 років. З нагоди особливої події він організував три вечірки. Перед днем народження футболіст зібрав родину у своєму маєтку, згодом він із рідними полетів на відпочинок до Франції, а пізніше влаштував гучне святкування з друзями. На вечірках були присутні всі його діти зі своїми обраницями, окрім Брукліна та його дружини, американської акторки Ніколи Пельтц, хоча ті теж були запрошені.
Хоч у ці дні син Бекхемів разом із обраницею перебував у Лондоні, але святкування вони проігнорували. Інсайдер розповів виданню Daily Mail, що щоразу Бруклін відповідав відмовою на запрошення батьків. Ба більше, в Instagram ані Бекхем, ані його дружина не вітали футболіста з ювілеєм.
Зазначається, що в родині нині напружена ситуація. Ба більше, Бруклін нібито не спілкується з батьками. Одні припускають, що це через конфлікт синів подружжя. Бруклін нібито розсварився з Ромео через його нову дівчинку – Кім Тернбулл. Подейкують, що він не в захваті від вибору брата, адже свого часу зустрічався з Кім.
Утім, інші стверджують, що це все через дружину Брукліна – Ніколу. Мовляв, з появою її в його житті він почав віддалятися від родини.
До речі, нещодавно Бруклін Бекхем святкував річницю шлюбу з дружиною. Він показував раніше небачені фото з весілля і ніжно вітав Ніколу Пельтц з особливою датою в їхньому сімейному житті.