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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
534
Час на прочитання
1 хв

Девід Бекхем похизувався новим урожаєм зі свого городу: зелень, малина та квіти

Ексфутболіст знову продемонстрував шанувальникам, що його захоплення садівництвом продовжує давати результати.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Associated Press

51-річний Девід Бекхем поділився фотографіями нового врожаю, вирощеного на його заміській ділянці.

Цього разу в його саду дозріли різні види свіжої зелені та малина.

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Також можна помітити яскраві братки. Ці квіти їстівні і часто використовуються для прикрашання десертів, салатів та інших страв. Тож цілком можливо, що вирощені Девідом квіти стануть частиною його домашніх кулінарних експериментів.

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Бекхем уже давно захоплюється вирощуванням власних продуктів і регулярно показує свій город у соціальних мережах. На його ділянці є овочі, ягоди, зелень, квіти, теплиця і навіть курник. Раніше він демонстрував підписникам помідори, салат та інші культури, вирощені власноруч.

Судячи з публікацій спортсмена, город для нього вже давно став одним з улюблених захоплень після завершення футбольної кар’єри. Окрім садівництва, він займається бджільництвом та утримує курей на своїй ділянці.

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