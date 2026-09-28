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- Шоу-бізнес
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Девід Бекхем похизувався новим урожаєм зі свого городу: зелень, малина та квіти
Ексфутболіст знову продемонстрував шанувальникам, що його захоплення садівництвом продовжує давати результати.
51-річний Девід Бекхем поділився фотографіями нового врожаю, вирощеного на його заміській ділянці.
Цього разу в його саду дозріли різні види свіжої зелені та малина.
Також можна помітити яскраві братки. Ці квіти їстівні і часто використовуються для прикрашання десертів, салатів та інших страв. Тож цілком можливо, що вирощені Девідом квіти стануть частиною його домашніх кулінарних експериментів.
Бекхем уже давно захоплюється вирощуванням власних продуктів і регулярно показує свій город у соціальних мережах. На його ділянці є овочі, ягоди, зелень, квіти, теплиця і навіть курник. Раніше він демонстрував підписникам помідори, салат та інші культури, вирощені власноруч.
Судячи з публікацій спортсмена, город для нього вже давно став одним з улюблених захоплень після завершення футбольної кар’єри. Окрім садівництва, він займається бджільництвом та утримує курей на своїй ділянці.