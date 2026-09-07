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- Шоу-бізнес
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Девід Бекхем похизувався новим урожаєм помідорів та перців
Спортсмен продовжує дивувати своїми успіхами у вирощуванні овочів.
Нещодавно 51-річний ексфутболіст Девід Бекхем повернувся з сімейного відпочинку. Однак одразу взявся до справи — повернувся до роботи у своєму саду та городі.
У своєму Instagram він похизувався врожаєм помідорів і перців — у нього виросли різні сорти овочів, які він акуратно зібрав і склав у коробки.
Ексфутболіст знову продемонстрував, що його захоплення городництвом — це далеко не просто хобі.
Нагадаємо, у своєму заміському будинку в мальовничому Котсуолдсі Девід Бекхем із задоволенням займається садівництвом. Він вирощує на ділянці овочі, зелень і фрукти, а також тримає курей і займається бджільництвом. Своїми садівничими успіхами ексфутболіст регулярно ділиться з підписниками в соціальних мережах. Раніше спортсмен розсмішив незвичайним гарбузом зі своїх грядок.