ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
534
Час на прочитання
1 хв

Девід Бекхем похизувався новим урожаєм помідорів та перців

Спортсмен продовжує дивувати своїми успіхами у вирощуванні овочів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Нещодавно 51-річний ексфутболіст Девід Бекхем повернувся з сімейного відпочинку. Однак одразу взявся до справи — повернувся до роботи у своєму саду та городі.

У своєму Instagram він похизувався врожаєм помідорів і перців — у нього виросли різні сорти овочів, які він акуратно зібрав і склав у коробки.

Урожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Урожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Урожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Урожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Ексфутболіст знову продемонстрував, що його захоплення городництвом — це далеко не просто хобі.

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Нагадаємо, у своєму заміському будинку в мальовничому Котсуолдсі Девід Бекхем із задоволенням займається садівництвом. Він вирощує на ділянці овочі, зелень і фрукти, а також тримає курей і займається бджільництвом. Своїми садівничими успіхами ексфутболіст регулярно ділиться з підписниками в соціальних мережах. Раніше спортсмен розсмішив незвичайним гарбузом зі своїх грядок.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie