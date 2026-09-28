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Брат принцеси Діани копіює ідеї у Меган Маркл
Чарльз Спенсер збирається повторити вчинок Меган Маркл і відкрити власний бізнес із виробництва варення після того, як випустив книжку мемуарів про свою сестру принцесу Діану.
Як повідомляють джерела, граф Спенсер планує свій наступний кар'єрний крок, і він дуже схожий на крок, який робила раніше Меган Маркл.
Граф Спенсер нібито «планує» запустити бізнес із виробництва джемів. Повідомляється, що брат принцеси Діани зареєстрував товарний знак Spencer Farms для своєї продукції, аналогічно до того, як це зробила герцогиня Сассекська для свого бренду As Ever.
За даними The Sun, Чарльз Спенсер хоче використати свій бізнес в Елтропі для виробництва різних товарів, таких як мед, чай, мармелад та вино.
«Спочатку Спенсер наслідував принца Гаррі, нападаючи на королівську родину, а тепер він робить те саме, що і Меган, і, схоже, планує зайнятися виробництвом варення», - заявило джерело.
Це сталося через кілька днів після публікації його скандальної книжки «Лебедина пісня: Діана, моя сестра», що містить сенсаційні заяви про короля Чарльза III.