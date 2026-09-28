Коли прийде похолодання до України, де очікувати заморозків

Коли прийде похолодання до України

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Найперше мінусові температури традиційно можуть з’явитися у північних, північно-східних і гірських районах, водночас на півдні тепло зазвичай тримається довше. Коли саме чекати на перші заморозки восени 2026 року та в яких областях вони найімовірніші — розбираємося за актуальними прогнозами та кліматичними даними.

Станом на кінець вересня 2026 року синоптики вже мають прогноз на найближчі дні та загальний прогноз на жовтень, які дають змогу визначити, коли ризик заморозків почне зростати. Проте точні дати для кожної області можна буде назвати лише ближче до конкретного похолодання.

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До кінця вересня значних заморозків не прогнозують

За актуальним прогнозом Укргідрометцентру, 27–29 вересня вночі в Україні очікується від +4 до +11 °C, на півдні — до +15 °C. Вдень температура становитиме переважно +16…+22 °C. Отже, за цим прогнозом масових заморозків у цей період не очікується.

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Однак це не означає, що вся осінь залишатиметься теплою. З настанням жовтня нічні температури закономірно знижуються, а ймовірність місцевих заморозків поступово збільшується.

Що прогнозують на жовтень 2026 року

За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура жовтня 2026-го очікується у межах +6…+12 °C, тобто близькою до кліматичної норми. Кількість опадів також прогнозують у межах норми — 31–77 мм, у Карпатах 51–101 мм.

Водночас заморозки в першій половині жовтня для України є звичайним явищем. Це не прогноз на конкретний день, наприклад на 5 або 10 жовтня, а характеристика типових погодних умов цього місяця.

Тому вже від початку жовтня варто уважніше стежити за нічними мінімумами температури, особливо якщо над регіоном встановлюється ясна й маловітряна погода. Саме в ясні та тихі ночі створюються сприятливі умови для сильного вихолоджування поверхні землі та приземного шару повітря.

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Чому заморозки можливі навіть за відносно теплої погоди

Заморозок необов’язково означає, що до України прийшло тривале, сильне похолодання. За ясної та майже безвітряної ночі поверхня землі швидко втрачає накопичене за день тепло, через що температура біля ґрунту може опуститися до 0 °C або нижче.

Тому навіть після відносно теплого дня вночі можливий локальний заморозок. Саме через це восени варто стежити не лише за середньою температурою чи денним максимумом, а передусім за прогнозованою температурою вночі та офіційними попередженнями про заморозки.

Де похолодання зазвичай приходить раніше

Кліматичні дані показують, що осіннє зниження температури найшвидше відбувається на півночі та північному сході України, а також у гірських районах.

На Чернігівщині та Сумщині середньодобова температура зазвичай переходить нижче +8 °C вже у другій декаді жовтня. На більшій частині країни такий перехід відбувається у третій декаді місяця.

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У Карпатах жовтень загалом холодніший, середня місячна температура там місцями становить лише +4…+5 °C. Тому гірські райони традиційно належать до територій, де осіннє похолодання відчувається раніше.

Проте ці показники не означають, що саме там гарантовано стануться перші заморозки 2026 року. Це багаторічні кліматичні закономірності, а не короткостроковий прогноз.

Коли заморозки можливі в центральній Україні

Для центральних областей основним періодом перших осінніх заморозків зазвичай є жовтень. Але їхні терміни можуть суттєво відрізнятися залежно від конкретного року.

Добре це видно на прикладі Києва. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня дата першого осіннього заморозку в повітрі столиці — 21 жовтня.

Однак у різні роки ця дата дуже відрізнялася. Впродовж 1991–2020 років перший осінній заморозок у Києві фіксували в період від 30 вересня до 19 листопада.

Є й ще більші історичні відхилення. Найраніший за весь період спостережень заморозок у повітрі в Києві зафіксували 20 вересня 1921 року, а найпізніший — 19 листопада 2013-го.

Тому навіть для одного міста назвати точний день першого заморозку за кілька тижнів наперед неможливо.

На півдні заморозки зазвичай приходять пізніше

Південні області восени довше зберігають тепло. За кліматичними даними, середньодобова температура там зазвичай переходить нижче +8 °C лише в першій декаді листопада. Такий самий пізніший перехід характерний і для Закарпаття.

Це означає, що в Одеській, Миколаївській та інших південних областях період стійкого осіннього похолодання зазвичай починається пізніше, ніж на півночі та в центральній частині країни.

Однак дата переходу середньодобової температури нижче +8 °C не є датою першого заморозку. Окремі ночі з температурою близько 0 °C або нижче можуть траплятися раніше, тому конкретні строки перших заморозків на півдні потрібно уточнювати за короткостроковими прогнозами.

Чи можна назвати точні дати заморозків на жовтень

Наразі — ні. Місячний прогноз не показує, якою буде температура кожної конкретної ночі. Він характеризує середню температуру та кількість опадів за весь місяць.

Станом на кінець вересня Укргідрометцентр прогнозує жовтень 2026 року близьким до кліматичної норми, але не називає конкретних дат та областей, де стануться перші заморозки.

Укргідрометцентр формує детальні прогнози на 5 діб та орієнтовні — на 6–10 діб, водночас прогноз на місяць є узагальненим. Тому конкретні області й температури під час майбутньої хвилі холоду можна буде визначити значно ближче до її наближення.

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