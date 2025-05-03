В партии Фицо рассказали, поедет ли он на парад 9 мая в Москву

Роберт Фицо / © Associated Press

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В партии Smer премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его поездка на парад 9 мая в Москву все еще остается в планах.

Об этом сообщил депутат от партии Smer Ян Рихтер, передает Denník N.

Он прокомментировал информацию о том, что Фицо заболел и упразднил свою программу на 1 мая.

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Рихтер заверил, что премьер Словакии находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, однако не объяснил, почему именно была отменена его программа на 1 мая.

«Возможно, это связано с приближением 15 мая (15 мая прошлого года на Фицо было совершено покушение. — Ред.), возможно, есть и психологическая проблема — он начинает осознавать, что все могло произойти», — сказал Рихтер.

Он отметил, что поездка Фицо на парад 9 мая остается в силе. Также добавил, что Фицо будет единственным представителем Словакии на параде в Москве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич заболели накануне поездки в Москву парадом 9 мая.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, несмотря на требования ЕС, все же намерен поехать на парад в Москву 9 мая.