Красная Площадь / © Associated Press

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У Украины есть технологии для удара по Красной площади в Москве, даже если РФ стянет туда все ПВО.

Такое мнение высказал секретарь оборонного комитета Совета Роман Костенко.

«Я думаю, что россияне 100% они взыщут все ПВО из России, которое только есть для того, чтобы прикрыть Красную площадь. Я думаю, что все будет стянуть на Красную площадь, но смотрите, у нас сейчас мощные возможности по производству средств дальнего впечатления, поэтому, скажем так, при желании спланировать такую операцию это небольшие сложности», — сказал он.

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Напомним, полковник запаса ВСУ и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев заявлял, что Путин объявил о так называемом «перемирии» на время празднования 80-летия победы в советско-германской войне, чтобы защитить Москву от возможных ударов украинских беспилотников.

Последнее предложение президента России Владимира Путина о перемирии появилось именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп стал проявлять разочарование в Путине.