Почему не сработает временное перемирие Путина: Ермак объяснил

Андрей Ермак / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин объявил майское «перемирие» на три дня. Однако агрессор не намерен завершить войну, а хочет выиграть время и перегруппировать войска.

Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Призывы к прекращению огня в Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля», — написал Ермак.

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По его словам, Москва не изменила своих целей. Наоборот, Россия использует дипломатические разговоры, чтобы выиграть время, перегруппироваться, обойти санкции и продолжить войну тогда, когда они это решат.

«Сегодня Путин делает ставку на западную усталость. Он хочет „заморозить“ войну — не завершить ее. И именно поэтому любое „перемирие“ без гарантий и справедливости только откроет дверь для новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях Кремля — это ловушка. Нельзя одновременно говорить о мире и вооружаться новой атакой», — добавил он.

Андрей Ермак подчеркнул, что единственный путь к миру — это поражение имперских амбиций России, а не их легализация из-за очередного «временного перемирия».

Напомним, Россия объявила перемирие с полуночи против 8 мая до полуночи против 11 мая, говорится в решении Владимира Путина. В Кремле это объяснили «гуманитарными соображениями» в период Дня победы.

Президент Владимир Зеленский уже заявил, что это нужно Путину для парада.

«Пока вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада», — сказал Зеленский.