Путин объявил о "перемирии" на 9 мая: что на самом деле планирует глава Кремля

Владимир Путин объявил о перемирии на День победы / © ТСН.ua

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Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил трехдневное «перемирие» в честь Дня Победы.

Многие аналитики и эксперты заявляют, что это лишь очередная игра главы Кремля на публику.

Каковы реальные цели Кремля — узнавал ТСН.ua.

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РФ хочет иметь преимущество

В новом отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что предложенное российским диктатором РФ прекращение огня в День Победы не предусматривает никаких дополнительных механизмов мониторинга.

Аналитики издания предполагают, что российские источники могут воспользоваться отсутствием таких механизмов, чтобы снова наполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины.

В ISW считают, что Россия намеренно уклоняется от четких соглашений о перемирии, используя их для собственной выгоды. Там отмечают, что Путин объявляет временные прекращения огня во время праздников, чтобы создать давление на Украину и отвлечь внимание от собственного отказа в отношении американо-украинского предложения о 30-дневном общем прекращении.

В ведомстве подчеркивают, что на самом деле эти «перемирия» часто используются для подготовки новых наступлений — как было в Пасху, когда российские войска вели разведку и обстреливали позиции.

Аналитики ISW предполагают, что в День Победы Кремль, вероятно, снова воспользуется паузой, чтобы перегруппировать силы, а не для настоящих переговоров.

Путин хочет обеспечить безопасность своим гостям

Заместитель руководителя ОП Игорь Брусил в телеэфире назвал путинское «перемирие» манипуляцией. По его мнению, Кремль хочет обеспечить безопасность гостям в Москве и продолжать имитировать, что находится в переговорах по окончании войны.

В то же время в ISW отмечали, что Кремль готовится принять 9 мая значительное количество иностранных чиновников.

Ожидается, что на парад в Путин поедут лидеры стран СНГ и ряд других высокопоставленных чиновников. Как передают росСМИ, среди приглашенных гостей — президенты Бразилии, Китая, Сербии, Кубы и многие другие. Лидеры 19 стран уже подтвердили свое участие.

Аналитики ISW подчеркивают, что Путин, вероятно, стремится избежать определенных «конфузов» во время парада, связанных с возможными атаками украинцев.

Похожее предположение сделал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что, несмотря на объявление о перемирии на 9 мая, РФ продолжает обстрелы, «поскольку хочет дальше воевать».

«Это так комично, что пути настолько не верят в русский ппо, что боятся за свой парад на 9 мая, и что на этот парад многие могут не приехать. В то же время пути не прекращают огонь, потому что хочет дальше воевать», — написал Коваленко в Telegram.

Политолог Александр Леонов добавляет, что в Кремле не уверены, что Москва полностью защищена от ударов украинских дронов.

«Раньше украинские дроны прилетали в Москву, попадали даже в Кремле. Именно поэтому даже такой небольшой спектакль может испортить отношение к Путину тех гостей, которые приедут на парад. Если им придется идти в хранилище, это будет удар по репутации Путина», – считает Леонов.

Иллюзия мира

Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что своим объявлением об очередном перемирии, Путин пытается создать иллюзию мира , однако подлинного прекращения огня за этим не стоит.

Климкин отметил, что Белый дом заявил о четком видении Дональда Трампа относительно окончания войны, а именно прекращение огня должно быть полным и длительным, а не только частичным.

Он также подчеркнул, что объявление о «перемирии» совпадает с тем, что Трамп, нуждающийся в видимости прогресса к лету, начинает терять терпение из-за затянутых переговоров.

Внештатный старший научный сотрудник программы Евразии Института исследований внешней политики доктор Стивен Дж. Бланк назвал трехдневное «перемирие» на 9 мая – очередной манипуляцией Путина. Эксперт подчеркнул, что она направлена для того, чтобы обмануть американского президента.

Стивен Бланк считает, что Кремль таким образом пытается создать видимость мирных намерений перед Западом и выиграть время для получения уступок, а именно:

вынужденное признание оккупированных РФ украинских территорий;

блокирование вступления Украины в НАТО;

отсутствие каких-либо гарантий безопасности со стороны США;

снятие американских санкций против России

Эксперт предупреждает, что такие предложения ничего не дают Украине и фактически «приравниваются ко второму Мюнхенскому договору, когда крупные государства договариваются за спиной жертвы».

Стивен Бланк также указал, что это перемирие лишь маскирует истинную цель Путина — его жажду империи и пренебрежение США и Трампом.

Перегруппировка войск

Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что объявленное перемирие от Путина Кремль использует для перегруппировки сил.

«Россияне будут использовать это время для улучшения своего инженерного положения, для действительно перегруппировок, для подтягивания свежих резервов в те направления, где они захотят ударить, скажем так, мощнее. Несомненно, все это будет», — убежден он.

Эксперт напомнил, что подобная ситуация была во время «пасхального перемирия».

Со своей стороны, военный аналитик Алексей Гетьман считает, что Путин пытается избежать военных потерь во время парада.

Гетман назвал трехдневное перемирие очередным требованием Путина.

«Это просто желание. Потому что перемирие — это когда две стороны договариваются. Это имеет немного странный вид. Ведь одна сторона заявляет, что не будет стрелять. А если другая будете стрелять, вы не будете давать отпор? Бред полный. Это принуждение нас делать то же», — сказал военный аналитик.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони раскритиковала «перемирие» Путина и заявила, что настоящий мир не должен быть кратковременным.

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