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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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53
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У Києві вважають, що вдарити по параду у Москві 9 травня зовсім не складно

Україна має засоби дальнього ураження, та з військової точки зору планування удару по параду не є складним.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Красна Площа

Красна Площа / © Associated Press

Україна має технології для удару по Червоній площі в Москві, навіть якщо РФ стягне туди все ППО.

Таку думку висловив секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко.

«Я думаю, що росіяни 100% вони стягнуть все ППО з Росії, яке тільки є для того, щоб прикрити Красну площу. Я думаю, що все буде стягнути на Червону площу, але дивіться, в нас зараз потужні можливості по виробленню засобів дальнього враження, тому, скажімо так, при бажанні спланувати таку операцію, це невеликі складності», — сказав він.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов заявляв, що Путін оголосив про так зване «перемир’я» на час святкування 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні, аби захистити Москву від можливих ударів українських безпілотників.

Остання пропозиція президента Росії Володимира Путіна про перемир’я з’явилася саме у той момент, коли президент США Дональд Трамп почав виявляти розчарування у Путіні.

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