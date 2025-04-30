- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Підліток у Львові ледь не загинув через шашлик : деталі
Під час вечері великий кусок м’яса застряг у стравоході дитини.
14-річний львів’янин ледь не загинув через шматок шашлику, який застряг у стравоході. Хлопець відчув різкий біль і не міг ковтати навіть власну слину.
Про це повідомила пресслужба лікарні «Охматдит».
«Стравохід має природні звуження: на рівні шиї, біля аорти та на вході до шлунка. У цьому випадку шматок м’яса зупинився на другому звуженні. Слина постійно виробляється, але не може пройти далі, що викликає сильну слинотечу, відчуття стороннього тіла за грудиною і страх. Дитина не могла нормально дихати», — розповів хірург Олександр Колодій.
Операція проводилася вночі і тривала близько години. Лікарі за допомогою ригідної езофагоскопії поетапно видалили великий шматок м’яса. Операція пройшла успішно, і хлопця виписали з лікарні.
«Це дуже делікатна хірургічна робота. Необхідно діяти обережно, щоб не спричинити перфорацію стравоходу», — додав Колодій.
Лікар зазначив, що такі випадки, коли в стравоході застряють сторонні предмети, трапляються досить часто, особливо у дітей, які можуть проковтнути не лише їжу, а й дрібні іграшки або інші небезпечні речі.
Нагадаємо, у Львові розслідують загибель хлопця та дівчини, які випали з балкона багатоповерхівки. Слідство не виключає самогубство.