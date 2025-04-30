Підліток у Львові ледь не загинув через шашлик : деталі

Шашлик застряг в стравоході підлітка

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14-річний львів’янин ледь не загинув через шматок шашлику, який застряг у стравоході. Хлопець відчув різкий біль і не міг ковтати навіть власну слину.

Про це повідомила пресслужба лікарні «Охматдит».

«Стравохід має природні звуження: на рівні шиї, біля аорти та на вході до шлунка. У цьому випадку шматок м’яса зупинився на другому звуженні. Слина постійно виробляється, але не може пройти далі, що викликає сильну слинотечу, відчуття стороннього тіла за грудиною і страх. Дитина не могла нормально дихати», — розповів хірург Олександр Колодій.

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Операція проводилася вночі і тривала близько години. Лікарі за допомогою ригідної езофагоскопії поетапно видалили великий шматок м’яса. Операція пройшла успішно, і хлопця виписали з лікарні.

«Це дуже делікатна хірургічна робота. Необхідно діяти обережно, щоб не спричинити перфорацію стравоходу», — додав Колодій.

Лікар зазначив, що такі випадки, коли в стравоході застряють сторонні предмети, трапляються досить часто, особливо у дітей, які можуть проковтнути не лише їжу, а й дрібні іграшки або інші небезпечні речі.

Нагадаємо, у Львові розслідують загибель хлопця та дівчини, які випали з балкона багатоповерхівки. Слідство не виключає самогубство.