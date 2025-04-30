Подросток во Львове чуть не погиб из-за шашлыка: детали

Шашлык застрял в пищеводе подростка

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14-летний львовянин едва не погиб из-за застрявшего в пищеводе куска шашлыка. Парень почувствовал резкую боль и не мог проглатывать даже собственную слюну.

Об этом сообщила пресс-служба больницы «Охматдет».

«Пищевод имеет естественные сужения: на уровне шеи, возле аорты и на входе в желудок. В этом случае кусок мяса остановился на втором сужении. Слюна постоянно вырабатывается, но не может пройти дальше, что вызывает сильное слюнотечение, ощущение инородного тела за грудиной и страх. Ребенок не мог нормально дышать», — рассказал хирург Александр Колодий.

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Операция проводилась ночью и длилась около часа. Врачи с помощью ригидной эзофагоскопии поэтапно удалили большой кусок мяса. Операция прошла успешно, и парня выписали из больницы.

«Это очень деликатная хирургическая работа. Необходимо действовать осторожно, чтобы не вызвать перфорацию пищевода», — добавил Колодий.

Врач отметил, что такие случаи, когда в пищеводе застревают посторонние предметы, случаются довольно часто, особенно у детей, которые могут проглотить не только пищу, но и мелкие игрушки или другие опасные вещи.

Напомним, во Львове расследуют гибель парня и выпавшие с балкона многоэтажки. Следствие не исключает самоубийство.