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Упали с 16-го этажа: во Львове погибли двое несовершеннолетних
Правоохранители расследуют гибель парня и девушки, которые выпали с балкона многоэтажки. Следствие не исключает самоубийство.
Трагедия произошла 29 апреля на улице Княгини Ольги во Львове.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
«Сегодня, 29 апреля, в 18:20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух лицах, погибших от травм, полученных в результате падения с высоты, которое произошло на улице Княгини Ольги во Львове», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №2 и полиции Львовщины.
В настоящее время личности погибших устанавливаются.
Предварительно правоохранители установили, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома.
В полиции отметили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».
Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Напомним, в Киеве внезапно скончалась 28-летняя женщина, которая несколько раз обращалась к медикам за помощью.
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