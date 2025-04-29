Упали с 16-го этажа: во Львове погибли двое несовершеннолетних

Во Львове двое несовершеннолетних упали с 16-го этажа / © pixabay.com

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Трагедия произошла 29 апреля на улице Княгини Ольги во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«Сегодня, 29 апреля, в 18:20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух лицах, погибших от травм, полученных в результате падения с высоты, которое произошло на улице Княгини Ольги во Львове», — говорится в сообщении.

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На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №2 и полиции Львовщины.

В настоящее время личности погибших устанавливаются.

Место трагедии / © ГУ НП у Львівській області

Предварительно правоохранители установили, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома.

В полиции отметили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, в Киеве внезапно скончалась 28-летняя женщина, которая несколько раз обращалась к медикам за помощью.

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