ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
835
Время на прочтение
1 мин

В Ровно умер студент, которого ударило током в общежитии: что известно

Парень, вероятно, получил удар током в своей комнате в общежитии ровенского профессионального колледжа НУБиП, когда он вешал мокрое полотенце на батарею.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Парень больше пяти месяцев боролся за жизнь

Парень больше пяти месяцев боролся за жизнь / Фото: itvmg.com

В Ровно умер 19-летний студент, который более пяти месяцев боролся за жизнь после удара током.

Об этом сообщает ITV Media Group.

В воскресенье, 20 апреля, около шести утра, матери 19-летнего студента сообщили, что ее сын умер после более пяти месяцев борьбы за жизнь.

Парень, вероятно, получил удар током в своей комнате в общежитии Ровенского профессионального колледжа НУБиП. Это произошло, когда он вешал мокрое полотенце на батарею. После инцидента студент находился в коме, позже его состояние оставалось тяжелым: он не мог говорить и передвигался только на инвалидной коляске.

Внутреннее расследование, которое провел колледж, не выявило нарушений, и в акте отмечено, что виновных в трагедии нет.

Напомним, в Киеве 18 марта скончался 12-летний мальчик Назар, которого ударило током на крыше электрички.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie