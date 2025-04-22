В Ровно умер студент, которого ударило током в общежитии: что известно

Парень больше пяти месяцев боролся за жизнь / Фото: itvmg.com

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В Ровно умер 19-летний студент, который более пяти месяцев боролся за жизнь после удара током.

Об этом сообщает ITV Media Group.

В воскресенье, 20 апреля, около шести утра, матери 19-летнего студента сообщили, что ее сын умер после более пяти месяцев борьбы за жизнь.

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Парень, вероятно, получил удар током в своей комнате в общежитии Ровенского профессионального колледжа НУБиП. Это произошло, когда он вешал мокрое полотенце на батарею. После инцидента студент находился в коме, позже его состояние оставалось тяжелым: он не мог говорить и передвигался только на инвалидной коляске.

Внутреннее расследование, которое провел колледж, не выявило нарушений, и в акте отмечено, что виновных в трагедии нет.

Напомним, в Киеве 18 марта скончался 12-летний мальчик Назар, которого ударило током на крыше электрички.