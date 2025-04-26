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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
307
Время на прочтение
2 мин

Никогда не ешьте эти продукты, если у вас заболевания суставов

Чтобы суставы не болели, важно поддерживать здоровый образ жизни и избегать вредных привычек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Заболевания суставов - проблема нашего времени

Заболевания суставов — проблема нашего времени / © Pixabay

Болезни суставов входят в категорию наиболее распространенных болезней среди людей разных возрастов. Согласно статистике, около 30% во всем мире страдают такими заболеваниями и жалуются на боль в суставах.

Какие продукты вредны при заболевании суставов

Некоторые продукты питания могут негативно повлиять на состояние суставов, поэтому следует ограничить или исключить их из рациона в случае рекомендации врача. Итак, к самой вредной пище для суставов относятся:

  • Красное мясо. Говядина, свинина, телятина содержат мочевую кислоту, что нарушает обмен пуринов

  • Сахар и сладости

  • Подсолнечное масло. Содержит в составе Омега-6, элемент, провоцирующий воспалительный процесс в суставах

  • Алкоголь

  • Жирные продукты

  • Субпродукты

  • Газированные напитки

  • Трансжиры и рафинированные продукты

  • Консервированные продукты

  • Крабовые палочки, колбасные изделия

Основы правильной диеты для восстановления суставов:

Для здоровых суставов необходим кальций. Если этого минерала не хватает, организм уносит его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей). Страдают не только кости рук и ног, но и хребет. Поэтому важно обеспечить достаточный объем кальция в молочных продуктах, овощах, крупах, мясе и рыбе.

Также следует включить в рацион продукты, богатые селеном и серой. Первый встречается в таких продуктах, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья и т.д.

Сера содержится в продуктах, где есть белок — все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты. Питание должно быть сбалансированным. ⠀

Еще одним важным микроэлементом является цинк. Его дефицит может привести к искажению вкусовых ощущений, снижению и ослаблению Т-клеток иммунной системы, уменьшению лимфатических узлов, то есть ослабляется сопротивление организма инфекционным заболеваниям.

Раньше мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Дата публикации
Количество просмотров
307
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