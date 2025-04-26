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Никогда не ешьте эти продукты, если у вас заболевания суставов
Чтобы суставы не болели, важно поддерживать здоровый образ жизни и избегать вредных привычек.
Болезни суставов входят в категорию наиболее распространенных болезней среди людей разных возрастов. Согласно статистике, около 30% во всем мире страдают такими заболеваниями и жалуются на боль в суставах.
Какие продукты вредны при заболевании суставов
Некоторые продукты питания могут негативно повлиять на состояние суставов, поэтому следует ограничить или исключить их из рациона в случае рекомендации врача. Итак, к самой вредной пище для суставов относятся:
Красное мясо. Говядина, свинина, телятина содержат мочевую кислоту, что нарушает обмен пуринов
Сахар и сладости
Подсолнечное масло. Содержит в составе Омега-6, элемент, провоцирующий воспалительный процесс в суставах
Алкоголь
Жирные продукты
Субпродукты
Газированные напитки
Трансжиры и рафинированные продукты
Консервированные продукты
Крабовые палочки, колбасные изделия
Основы правильной диеты для восстановления суставов:
Для здоровых суставов необходим кальций. Если этого минерала не хватает, организм уносит его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей). Страдают не только кости рук и ног, но и хребет. Поэтому важно обеспечить достаточный объем кальция в молочных продуктах, овощах, крупах, мясе и рыбе.
Также следует включить в рацион продукты, богатые селеном и серой. Первый встречается в таких продуктах, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья и т.д.
Сера содержится в продуктах, где есть белок — все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты. Питание должно быть сбалансированным. ⠀
Еще одним важным микроэлементом является цинк. Его дефицит может привести к искажению вкусовых ощущений, снижению и ослаблению Т-клеток иммунной системы, уменьшению лимфатических узлов, то есть ослабляется сопротивление организма инфекционным заболеваниям.
Раньше мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.