Никогда не ешьте эти продукты, если у вас заболевания суставов

Заболевания суставов — проблема нашего времени / © Pixabay

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Болезни суставов входят в категорию наиболее распространенных болезней среди людей разных возрастов. Согласно статистике, около 30% во всем мире страдают такими заболеваниями и жалуются на боль в суставах.

Какие продукты вредны при заболевании суставов

Некоторые продукты питания могут негативно повлиять на состояние суставов, поэтому следует ограничить или исключить их из рациона в случае рекомендации врача. Итак, к самой вредной пище для суставов относятся:

Красное мясо. Говядина, свинина, телятина содержат мочевую кислоту, что нарушает обмен пуринов

Сахар и сладости

Подсолнечное масло. Содержит в составе Омега-6, элемент, провоцирующий воспалительный процесс в суставах

Алкоголь

Жирные продукты

Субпродукты

Газированные напитки

Трансжиры и рафинированные продукты

Консервированные продукты

Крабовые палочки, колбасные изделия

Основы правильной диеты для восстановления суставов:

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Для здоровых суставов необходим кальций. Если этого минерала не хватает, организм уносит его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей). Страдают не только кости рук и ног, но и хребет. Поэтому важно обеспечить достаточный объем кальция в молочных продуктах, овощах, крупах, мясе и рыбе.

Также следует включить в рацион продукты, богатые селеном и серой. Первый встречается в таких продуктах, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья и т.д.

Сера содержится в продуктах, где есть белок — все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты. Питание должно быть сбалансированным. ⠀

Еще одним важным микроэлементом является цинк. Его дефицит может привести к искажению вкусовых ощущений, снижению и ослаблению Т-клеток иммунной системы, уменьшению лимфатических узлов, то есть ослабляется сопротивление организма инфекционным заболеваниям.

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