Вучич и Фицо неожиданно заболели: оба хотели поехать к Путину на парад

Президенту Сербии стало плохо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич внезапно заболели. Оба отменяют ближайшие мероприятия. О том, состоится ли их запланированный на 9 мая визит в Москву, точной информации пока нет.

Роберт Фицо несколько раз за последние дни упразднял рабочие мероприятия, пишет новостной портал Tvnoviny.

Словацкий премьер пропустил торжества по случаю первомайских праздников. Фицо планировал провести ночную смену в качестве рабочего хлебозавода в городе Нитра на западе Словакии, но не смог этого сделать.

Реклама

Его канцелярия отложила лекцию для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Сам премьер не объяснял причины происходящего.

Официальные источники не предоставляют информацию о причинах внесенных изменений в рабочий график главы правительства.

Фицо заявлял о желании согласиться по приглашению президента РФ Владимира Путина принять участие в празднованиях 9 мая в Москве. Главная дипломат Евросоюза Кая Каллас просила его не ехать в РФ и проявить солидарность с Украиной.

Что касается Вучича, то он внезапно заболел во время визита в США. 2 мая политик, будучи в штате Флорида, решил вернуться в Сербию. Он упразднил основные встречи, ради которых прилетал в Штаты, передает РТС.

Во Флориде Вучич успел провести переговоры с конгрессменом Клаудией Тени, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, экс-губернатором штата Иллинойс Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из США.

Он надеялся встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, но вернулся домой после консультаций с врачами. Что же произошло со здоровьем президента Сербии, не сообщается.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина не может отвечать за безопасность мировых лидеров, которые приедут на парад к Путину. Все, что будет происходить на территории РФ в тот день, — исключительно ответственность российской стороны.