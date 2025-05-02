Трамп решил провести парад в честь своего дня рождения

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В Соединенных Штатах рассматривают возможность проведения масштабного военного парада к 250-летию армии США, совпадающему с 79-м днем рождения американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет AP.

Парад должен пройти 14 июня в Вашингтоне, на Национальной аллее. По предварительному плану к участию в мероприятии хотят привлечь более 6600 солдат, по меньшей мере 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семь оркестров и, вероятно, несколько тысяч гражданских.

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Мероприятие является частью 250-летия армии США, однако новым элементом празднования стало именно проведение масштабного военного парада, к которому Трамп уже давно стремился. Пока же решение о его проведении находится на стадии обсуждения.

Авторы отмечают, что в документах не указывается стоимость проведения мероприятия, однако расходы могут составить десятки миллионов долларов. Они будут включать в себя перевозку военной техники, оборудования, самолетов и солдат со всей страны в Вашингтон, а также обеспечение питанием и жильем для тысяч военнослужащих.

Также у городских властей вызывает обеспокоенность возможность повреждения дорожного покрытия тяжелой техникой.

В издании отметили, что американский лидер хотел провести парад еще во время своей первой каденции, однако идею пришлось отложить из-за больших затрат.

Напомним, в Зеленскому сообщили, что изменилось в политике Трампа после встречи в Ватикане.