Трамп и Уолтц / © Getty Images

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Советник США по национальной безопасности Майк Уолтц покинул свой пост. Вечером Дональд Трамп подтвердил увольнение и заявил о назначении Уолтца послом в ООН.

О причинах увольнения пишет издание The Atlantic.

Формальной причиной отставки мог стать скандал с обсуждением военной операции в чате Signal, к которому Уолтц добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

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Однако, по мнению журналиста издания Дэвида Грэма, даже без этого инцидента Уолтц не продержался бы долго в Белом доме.

«С точки зрения права и безопасности, это было серьезным нарушением — обсуждать официальные дела в незащищенном канале. Но еще более вопиющим было то, что Уолтц включил в чат журналиста», — пишет Грэм.

Грэм подчеркивает: главной проблемой Уолтца было то, что он пытался быть профессионалом в системе, где важнее экспертизы полная личная лояльность к президенту.

Кто такой Майк Уолтц

До должности в Белом доме Майк Уолтц был конгрессменом от шестого округа конгресса Флориды с 2019 года, пока не ушел в отставку в январе, чтобы занять новую должность в администрации Трампа.

Он работал в комитетах по разведке, вооруженным силам и иностранным делам.

Ранее был офицером армии и Национальной гвардии США, пока не ушел в отставку в звании полковника после 27 лет службы.

Майкл Уолтц был самым вероятным претендентом понести ответственность за скандал вокруг чата Signal. Ведь именно его аккаунт нечаянно пригласил журналиста Джеффри Голдберга в секретный групповой чат администрации Трампа.

Издание Politico, ссылаясь на свои источники, главным кандидатом на место Уолтца называет специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, ответственного за переговоры с Россией, Ираном и ХАМАСом в Газе.