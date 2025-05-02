Трамп і Волтц / © Getty Images

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Радник США з національної безпеки Майк Волтц залишив свою посаду. Ввечері Дональд Трамп підтвердив звільнення і заявив про призначення Волтца послом в ООН.

Про причини звільнення пише видання The Atlantic.

Формальною причиною відставки міг стати скандал із обговоренням військової операції в чаті Signal, до якого Волтц додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга.

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Однак, на думку журналіста видання Девіда Грема, навіть без цього інциденту Волтц не протримався б довго в Білому домі. Грем вважає, що посадовець був надто професійним і незалежним для того, щоб вписатися в команду Трампа, яка вимагає від посадовців не експертизи, а абсолютної лояльності й готовності повідомляти президентові лише те, що він хоче чути.

«Із точки зору права і безпеки це було серйозним порушенням — обговорювати офіційні справи в незахищеному каналі. Але ще більш кричущим було те, що Волтц включив до чату журналіста», — пише Грем.

Грем наголошує: головною проблемою Волтца було те, що він намагався бути професіоналом у системі, де важливішою за експертизу є повна особиста лояльність до президента.

Хто такий Майк Волтц

До посади в Білому домі Майк Волтц був конгресменом від шостого округу конгресу Флориди від 2019 року, доки не пішов у відставку в січні, щоб обійняти нову посаду в адміністрації Трампа.

Він працював у комітетах з розвідки, збройних сил та закордонних справ.

Раніше був офіцером армії та Національної гвардії США, аж поки не пішов у відставку у званні полковника після 27 років служби.

Майкл Волтц був найімовірнішим претендентом на те, щоб понести відповідальність за скандал навколо чату Signal. Адже саме його обліковий запис ненавмисно запросив журналіста Джеффрі Голдберга до секретного групового чату адміністрації Трампа.

Видання Politico, посилаючись на свої джерела, головним кандидатом на місце Волтца називає спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа, який наразі відповідальний за переговори з Росією, Іраном та ХАМАСом у Газі.