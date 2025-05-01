Советник Трампа Майк Уолтц покидает должность – СМИ

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. / © ТСН.ua

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности уже в этот четверг, сообщают источники, осведомленные о ситуации в Белом доме.

Об этом сообщает CBS News.

Уолтц попал в центр внимания еще в марте, когда случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к закрытому чату в Signal. В чате обсуждались планы военного удара по целям хуситов, а инцидент повлек за собой настоящий резонанс, в частности из-за потенциального разглашения чувствительной информации. Голдберг опубликовал отчет на основе увиденного, и хотя поначалу он не указал деталей, после ряда возражений от высших должностных лиц администрации (в частности, министра обороны Пита Гегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа) журналист изложил вероятное содержание чата полностью.

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Уолтц за закрытой дверью подтвердил подлинность информации, однако тогда президент Трамп решил не требовать его отставки, публично поддержав советника как "хорошего человека", "усвоившего урок". Впрочем, по словам источников, в администрации считают, что прошло достаточно времени, чтобы подать его увольнение как часть плановой реорганизации.

Алекс Вонг, работавший в команде Трампа еще в его первой администрации, также покидает свой пост. Ранее он был заместителем спецпредставителя по Северной Корее и приобщался к подготовке саммита Трампа с Ким Чен Ином.

Напомним, издание Reuters со ссылкой источник сообщил, что глава Пентагона поделился деталями мартовского удара по хуситам в Йемене в групповом чате, в который входили его жена, брат и личный адвокат.