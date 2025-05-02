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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп вирішив провести парад на честь свого дня народження

У документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У Сполучених Штатах розглядають можливість проведення масштабного військового параду до 250-річчя армії США, що збігається з 79-м днем народження американського лідера Дональда Трампа.

Про це пише AP.

Парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. За попереднім планом до участі у заході хочуть залучити понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних.

Захід є частиною відзначення 250-річчя армії США, однак новим елементом святкування стало саме проведення масштабного військового параду, якого Трамп вже давно прагнув. Наразі ж рішення про його проведення перебуває на стадії обговорення.

Автори зазначають, що в документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.

Також у міської влади викликає занепокоєння можливість пошкодження дорожнього покриття важкою технікою.

У виданні зазначили, що американський лідер хотів провести парад ще за часів своєї першої каденції, однак ідею довелося відкласти через великі витрати.

Нагадаємо, у Зеленського повідомили, що змінилося в політиці Трампа після зустрічі у Ватикані.

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