У Греції спіймали російського шпигуна, який міг нашкодити Україні: деталі

Затримання підозрюваного / © pixabay.com

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У Греції в місті Александруполі затримали російського шпигуна. Він стежив за переміщенням військових вантажів, що відправлялися до України.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Затриманим шпигуном виявився 59-річний уродженець Грузії. Він тривалий час проживав у Греції, де працював малярем.

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За даними грецької влади, на початку осені 2024 року підозрюваного завербував його співвітчизник, який нібито має зв’язки з Головним розвідувальним управлінням Генштабу Збройних сил Росії.

У мобільному телефоні затриманого були знайдені докази того, що він щонайменше пів року стежив за військовими об’єктами та фіксував на фото транспортування військових вантажів — особливо тих, що відправлялися до України. Ці фото з описами шпигун надсилав своєму куратору.

За словами правоохоронців, підозрюваний заявив, що «готовий допомагати батьківщині за будь-яку суму». У Греції наголошують на впливі проросійських настроїв на мотиви дій підозрюваного чоловіка.

Щодо вербувальника затриманого, то він також раніше шпигував на користь Росії. Після цього він поїхав до Литви, де був заарештований у березні.

До слова, 2024 року у Словенії за шпигунство до ув’язнення засудили подружжя з Росії, яке мало підроблені паспорти.Зокрема, пара використовувала Любляну для передавання замовлень із РФ і доставки готівки російським «сплячим агентам».

А в Польщі торік затримали шпигуна, який роками збирав інформацію для білоруської розвідки. Чоловік родом зі Львова, але мав громадянство Білорусі.