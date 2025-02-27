Буданов розповів щодо агентурних проникнень російських шпигунів у ГУР

ГУР активно співпрацює з СБУ для боротьби з загрозами.

Під час повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) не виявило жодного агентурного проникнення російських шпигунів.

Про це розповів начальник ГУР України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

"У нас таких випадків на такому рівні точно не було. Тут є управління власної безпеки, департамент власної безпеки вже. Це їх завдання – не допускати агентурне і не тільки проникнення сюди", - сказав він.

Очільник ГУР підкреслив, що затримання Козюри є особистою перемогою для голови СБУ Василя Малюка, який професійно розкрив одне з найпотужніших агентурних проникнень.

Відповідаючи на питання про взаємодію з СБУ, Буданов заявив, що між відомствами існують "нормальні робочі відносини", а також наголосив на активній співпраці в рамках Комітету з розвідки.

Нагадаємо, в СБУ повідомляли, що викрили у своїх лавах та затримали топпосадовця, який виявився щуром ФСБ. Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що було задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності ворожого агента.

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