Серія підпалів по всій Україні: СБУ викрила 5 агентів РФ, серед них – 3 неповнолітніх

Правоохоронці продовжують запобігати підпалам, для вчинення яких РФ вербує українців, зокрема неповнолітніх.

Правоохоронці затримали ще п'ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли замовні підпали у різних регіонах України.

Про це передає пресслужба СБУ.

Цілями зловмисників були адмінбудівлі держустанов, позашляховики військових та релейні шафи "Укрзалізниці".

Російські спецслужби дистанційно вербували місцевих жителів, які шукали "легкі" заробітки у телеграм-каналах.

Дніпропетровщина

Затримано 40-річну місцеву жительку, яка організувала підпал військового пікапу ЗСУ і трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення.

Відповідні "замовлення" жінка месенджером отримувала з Росії, а для їхнього виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника.

Юнаки разом прибували на локацію та підпалювали об'єкти за допомогою легкозаймистої суміші.

Рівне

"По гарячих слідах" затримано 17-річного студента місцевого коледжу, який спалив службове авто ЗСУ. Цей транспорт пригнали до західного регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Для вчинення злочину фігурант власноруч зробив запалювальну суміш у своїй кімнаті в гуртожитку.

Як "звіт" зловмисник зафільмував підпал на відео та надіслав його своєму російському куратору. За це юнаку обіцяли 2 тисячі доларів США, однак грошей він так і не отримав. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спроби виїхати за межі Рівного.

Хмельницька область

Затримано 34-річну мешканку Шепетівки, яка підпалила приміщення міської ради. Спочатку жінка розбила вікно на першому поверсі адмінбудівлі, а потім кинула всередину пляшку із запалювальною сумішшю. Внаслідок загоряння пошкоджено підвіконня та підлогу в одному із кабінетів держустанови.

Зараз всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні почастішали випадки спроб терактів. Так, сьогодні на Буковині затримано 17-річного та 18-річного агентів-наркоділків, які планували підірвати наряд поліції на замовлення РФ.

А вчора у Рівному двоє 19-річних юнаків готували теракт біля управління поліції.

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