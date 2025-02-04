Чи зможуть ЗСУ втримати Часів Яр: військовий оглядач збентежив прогнозом

Часів Яр тримається вже понад рік після захоплення окупантами Авдіївки. Але можливості для оборони міста зменшуються щодня.

Військовий оглядач Денис Попович впевнений, що українські Сили оборони повинні розробити сценарій виходу з Часового Яру, тому що їхні можливості з організації оборони міста зменшуються.

Про це пише "Еспресо".

"Стосовно Покровського напрямку є інформація про те, що ворог скорочує активність наступальних дій. Водночас також є повідомлення, що ворог має просування на цьому напрямку. Зменшення кількості бойових зіткнень за даними Генштабу, але десь ворог все ж таки намагається просуватись. Тому, коли мене просять прокоментувати цю інформацію, я відповідаю, що нам потрібно трішки почекати для того, щоб точно зрозуміти, чи є зменшення активності ворога на Покровському напрямку. Втім, Генштаб ЗСУ так чи інакше фіксує зменшення бойових зіткнень", – розповів експерт.

Він підкреслив, що українським захисникам з кожним днем все складніше організовувати оборону Часового Яру. Тому перспектива відходу ЗСУ з міста має вигляд дедалі більш ймовірний, а військовому командуванню необхідно підготуватись до такого сценарію розвитку подій.

"Щодо Часового Яру, який належить до Краматорського напрямку. Цей напрямок немає відношення до Покровського. Втім, у Часовому Яру ворог теж має просування. Часів Яр ми маємо розглядати разом з Торецьким напрямком. Так чи інакше це будуть плацдарми для подальшого наступу на Костянтинівку", – пояснив Попович.

Він нагадав, що Часів Яр тримається вже понад рік. А активні бої за місто почались після захоплення окупантами Авдіївки.

"У боях за місто ворог втратив дуже велику кількість ресурсів та живої сили. Однак, ймовірно, ЗСУ доведеться виходити з міста. Залишається все менше можливостей для організації оборони Часового Яру, бо місто зруйноване", – підсумував Денис Попович.

Нагадаємо, в ОТУ "Луганськ" розкрили тактику росіян на Торецькому напрямку. На Торецькому напрямку російські війська активно використовують міни для знищення укриттів та мінування території, щоб просуватися вперед. На напрямку Часового Яру таких випадків наразі менше.

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