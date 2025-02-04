Смогут ли ВСУ удержать Часов Яр: военный обозреватель озадачил прогнозом

Часов Яр держится уже больше года после захвата оккупантами Авдеевки. Но возможности для обороны города уменьшаются каждый день.

Военный обозреватель Денис Попович уверен, что украинские Силы обороны должны разработать сценарий выхода из Часов Яра, потому что их возможности по организации обороны города уменьшаются.

Об этом пишет "Еспресо".

"Относительно Покровского направления есть информация, что враг сокращает активность наступательных действий. В то же время есть сообщения, что враг имеет продвижение на этом направлении. Уменьшение количества боевых столкновений по данным Генштаба, но где-то враг все-таки пытается продвигаться. Поэтому, когда меня просят прокомментировать эту информацию, я отвечаю, что нам нужно немного подождать для того, чтобы точно понять, есть ли уменьшение активности врага на Покровском направлении. Впрочем, Генштаб ВСУ так или иначе фиксирует уменьшение боевых столкновений", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что украинским защитникам с каждым днем все сложнее организовывать оборону Часов Яра. Поэтому перспектива выхода ВСУ из города выглядит все более вероятной, а военному командованию необходимо подготовиться к такому сценарию развития событий.

"Относительно Часов Яра, который относится к Краматорскому направлению. Это направление не имеет отношения к Покровскому. Тем не менее, у Часов Яра враг тоже имеет продвижение. Часов Яр мы должны рассматривать вместе с Торецким направлением. Так или иначе это будут плацдармы для дальнейшего наступления на Константиновку", – объяснил Попович.

Он напомнил, что Часов Яр держится уже больше года. А активные бои за город начались после захвата оккупантами Авдеевки.

"В боях за город враг потерял очень большое количество ресурсов и живой силы. Однако, вероятно, ВСУ придется выходить из города. Остается все меньше возможностей для организации обороны Часов Яра, потому что город разрушен", – подытожил Денис Попович.

Напомним, в ОТГ "Луганск" раскрыли тактику россиян на Торецком направлении. На Торецком направлении российские войска активно используют мины для уничтожения укрытий и минирования территории, чтобы продвигаться вперед. На направлении Часов Яра таких случаев пока меньше.

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