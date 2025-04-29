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США тиснуть на Грецію, щоб вона передала Україні системи Patriot — ЗМІ
Також Вашингтон закликає Грецію надати військово-морський фрегат для участі в операціях проти хуситів.
Сполучені Штати закликали Грецію передати Україні свої системи ППО Patriot, які раніше були розгорнуті у Саудівській Аравії.
Про це інформує видання Kathimerini, з посиланням на власні джерела.
«Сполучені Штати знову тиснуть на Грецію, щоб вона передала Україні свої системи ППО Patriot, раніше розгорнуті в Саудівській Аравії», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Вашингтон закликає Грецію надати військово-морський фрегат для участі в операціях проти сил хуситів у Червоному морі.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у вільного світу є 10 систем Patriot, зараз потрібні політичні рішення, щоб вони працювали заради миру.
Ми раніше інформували, що Україна працює над розробкою власного комплексу ППО Patriot.