ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

США тиснуть на Грецію, щоб вона передала Україні системи Patriot — ЗМІ

Також Вашингтон закликає Грецію надати військово-морський фрегат для участі в операціях проти хуситів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Системи ППО Patriot

Системи ППО Patriot / © Український мілітарний портал

Сполучені Штати закликали Грецію передати Україні свої системи ППО Patriot, які раніше були розгорнуті у Саудівській Аравії.

Про це інформує видання Kathimerini, з посиланням на власні джерела.

«Сполучені Штати знову тиснуть на Грецію, щоб вона передала Україні свої системи ППО Patriot, раніше розгорнуті в Саудівській Аравії», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Вашингтон закликає Грецію надати військово-морський фрегат для участі в операціях проти сил хуситів у Червоному морі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у вільного світу є 10 систем Patriot, зараз потрібні політичні рішення, щоб вони працювали заради миру.

Ми раніше інформували, що Україна працює над розробкою власного комплексу ППО Patriot.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie