В України немає реальних альтернатив для системи Patriot

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Станом на зараз Україна не має реальних альтернатив для американського зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це в ефірі “Київ 24” розповів головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков.

«Хоча в країні є певні системи, як-от Samp/T, навіть у повітряних силах не згадують їх як практичні варіанти для сучасної протиповітряної оборони. Президент України чітко зазначив, що для захисту необхідно використовувати те, що вже працює, а Patriot, на жаль, є єдиною ефективною системою, яка доступна для оборони», — сказав він.

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За словами експерта, альтернативи такі як ізраїльський комплекс «Праща Давида» Ізраїль не продає. Існує комплекс від Південної Кореї, але вони також відмовляються від продажу своєї військової техніки Україні. Тому Україна залишається залежною від системи Patriot.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент США Дональд Трамп надаватиме Україні військову допомогу на комерційній основі, оскільки це вигідно для виробників американської зброї, які є донорами Республіканської партії.

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