В Украине нет реальных альтернатив для системы Patriot

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На сегодняшний день у Украины нет реальных альтернатив для американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом в эфире " Киев 24 " рассказал главный редактор cпециализированного военного издания Defense Express Олег Катков.

«Хотя в стране есть определенные системы, такие как Samp/T, даже в воздушных силах не упоминают их как практические варианты для современной противовоздушной обороны. Президент Украины четко отметил, что для защиты необходимо использовать уже работающее, а Patriot, к сожалению, является единственной эффективной системой, которая доступна для обороны», — сказал он.

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По словам эксперта, альтернативы такие, как израильский комплекс «Праща Давида», Израиль не продает Существует комплекс от Южной Кореи, но они также отказываются от продажи своей военной техники Украине.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент США Дональд Трамп будет оказывать Украине военную помощь на коммерческой основе, поскольку это выгодно производителям американского оружия, которые являются донорами Республиканской партии.

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