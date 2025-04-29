Зеленський провів телефонну розмову з премʼєром Іспанії щодо блекауту

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом щодо надзвичайної ситуації з енергетикою.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Telegram.

Він заявив, що Україна зажди готова прийти на допомогу дружнім країнам.

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«Україна за роки війни та російських ударів по нашій енергосистемі набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, і зокрема блекаутам. Наші фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт. Запропонував таку допомогу Іспанії», — йдеться у повідомленні.

Крім того, президент повідомив, що він доручив міністру енергетики України діяти максимально оперативно, щоб забезпечити допомогу від українських енергетичних спеціалістів.

Раніше повідомлялося, що португальський оператор електроенергії REN стверджує, що відключення електроенергії в Португалії було спричинене збоєм в іспанській електромережі, пов’язаним з «рідкісним атмосферним явищем».

Ми раніше інформували, що Міністерство внутрішніх справ Іспанії 28 квітня оголосило надзвичайний стан після того, як більша частина Піренейського півострова постраждала від масштабного блекауту по всій країні.