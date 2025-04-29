Зеленский провел телефонный разговор с премьером Испании по блекауту

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом по поводу чрезвычайной ситуации с энергетикой.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Владимира Зеленского в Telegram.

Он заявил, что Украина всегда готова прийти на помощь дружественным странам.

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«Украина за годы войны и российских ударов по нашей энергосистеме приобрела значительный опыт в противодействии любым энергетическим вызовам, и в частности блекаутам. Наши специалисты могут приобщиться к восстановительным работам. Он предложил такую помощь Испании», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент сообщил, что поручил министру энергетики Украины действовать максимально оперативно, чтобы обеспечить помощь от украинских энергетических специалистов.

Ранее сообщалось, что португальский оператор электроэнергии REN утверждает, что отключение электроэнергии в Португалии было вызвано сбоем в испанской электросети, связанным с «редким атмосферным явлением».

Мы ранее информировали, что Министерство внутренних дел Испании 28 апреля объявило чрезвычайное положение, после того как большая часть Пиренейского полуострова пострадала от масштабного блекаута по всей стране.