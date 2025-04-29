ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Испании по блекауту

Украина всегда готова прийти на помощь дружественным странам.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом по поводу чрезвычайной ситуации с энергетикой.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Владимира Зеленского в Telegram.

Он заявил, что Украина всегда готова прийти на помощь дружественным странам.

«Украина за годы войны и российских ударов по нашей энергосистеме приобрела значительный опыт в противодействии любым энергетическим вызовам, и в частности блекаутам. Наши специалисты могут приобщиться к восстановительным работам. Он предложил такую помощь Испании», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент сообщил, что поручил министру энергетики Украины действовать максимально оперативно, чтобы обеспечить помощь от украинских энергетических специалистов.

Ранее сообщалось, что португальский оператор электроэнергии REN утверждает, что отключение электроэнергии в Португалии было вызвано сбоем в испанской электросети, связанным с «редким атмосферным явлением».

Мы ранее информировали, что Министерство внутренних дел Испании 28 апреля объявило чрезвычайное положение, после того как большая часть Пиренейского полуострова пострадала от масштабного блекаута по всей стране.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie