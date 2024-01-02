Поймете через 10 минут: как заметить, что вам манипулируют

Хотите научиться распознавать манипуляторы? Это достаточно просто и для этого вам понадобится всего-навсего 10 минут. Обратите внимание на эти семь признаков.

Разговор очень быстро заходит о собеседнике, крутится только вокруг него

Конечно, здесь речь не идет о самовлюбленных нарциссах, а о лицах, которые в разговоре постоянно "перетягивают одеяло" на себя. Иногда это может происходить плавно, иногда быстро и шустро. Если у человека есть скрытые мотивы, он всегда будет стараться неуклонно стремиться к своей цели. И это нетерпение тяжело не заметить.

Лицо постоянно возвращается к одной теме

Психологи утверждают, что наибольшим признаком скрытых мотивов является именно однобокость. Ведь человек сосредоточен на своей миссии и не хочет, чтобы разговор "сбивался" с того пути, который ему нужен. Если вы заметили, что в разговоре с другим лицом у вас постоянно проскакивает одна и та же тема, по всей вероятности, вами манипулируют.

Собеседник не задействует "язык тела" и избегает зрительного контакта.

Люди, которые манипулируют, могут часто моргать, принимать неестественные позы и выглядеть крайне напряженно. А еще им сложно установить с собеседником зрительный контакт. Как выяснили исследователи из Мичигана, когда человек смотрит вам в глаза, он, с большей вероятностью, искренний. Однако не стоит и переоценивать миф, будто глаза бегают только у тех, кто лжет или пытается что-то скрыть. Иногда, по словам исследователей Нью-Йоркского университета Говарда Эрлихмана и Драгана Мичича, это указывает на то, что человек использует долговременную память.

На некоторые предложения человек реагирует неадекватно

Люди, которые прибегают к манипуляциям, идут на риск, поэтому могут нервничать. Поэтому легко заметить, как они слишком эмоционально реагируют на все, что отдаляет их от цели, суетятся. Невольно эмоции такого лица направлены на то, чтобы прекратить разговор, который идет не по его плану.

Пытается использовать разные тактики с одной целью

Манипулирующий собеседник может резко менять свое настроение — от сильных эмоций до полного безразличия. Может быть и такое, что сначала он излагает то, что вам не очень нравится, а затем меняет тему и заходит как будто с другой стороны.

Вы испытываете неприятные эмоции, когда разговариваете с человеком

Обычно люди достаточно хорошо улавливают ложные эмоции у собеседника. Поэтому общение с неискренним человеком часто оставляет неприятный привкус после себя. Это верный признак, который вами манипулируют.

Стремление к манипуляции непременно себя раскроет

Хотя это может показаться очевидным, стоит отметить, что манипуляторы с достаточно высокой вероятностью раскроют себя в разговоре. Неискренность всегда чувствуется.

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