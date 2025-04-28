Испания объявляет чрезвычайное положение из-за блэкаута

Блэкауты в Испании 28 апреля / © Reuters

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Министерство внутренних дел Испании 28 апреля объявило чрезвычайное положение после того, как большинство Пиренейского полуострова пострадало от масштабного блэекаута по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренних дел страны добавляет, что режим будет введен и в других регионах, если те пришлют соответствующий запрос.

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Экстренные мероприятия уже действуют в Мадриде, а также в автономиях Андалусия и Эстремадура.

В настоящее время Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились в центральное правительство с просьбой взять под контроль общественный порядок и другие функции.

Напомним, блекаут в Западной Европе могло повлечь за собой «редкое явление». Из-за экстремальных колебаний температуры в Испании наблюдались «аномальные колебания» в высоковольтных линиях.

Ранее речь шла о том, что масштабное отключение электроэнергии оказало серьезное влияние на несколько стран Европы, оставив без света значительную часть Испании, Португалии и Франции.

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что о кибератаке пока речь не идет и точные причины блэкаутов в ЕС выясняются.

Между тем масштабный блэкаут в Европе 28 апреля затронул аэропорты. Они остались без электроэнергии. Светофоры и телефонные линии тоже не работают, а мадридский метрополитен эвакуировали.

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