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Причиной блэкаута в Западной Европе могло стать "редкое явление": кризис продлится неделю
Из-за экстремальных колебаний температуры в Испании наблюдались «аномальные колебания» в высоковольтных линиях.
Португальский оператор электроэнергии REN утверждает, что отключение электроэнергии в Португалии было вызвано сбоем в испанской электросети, связанным с «редким атмосферным явлением».
Об этом сообщает Sky News.
Португальские энергетики заявляют, что из-за экстремальных колебаний температуры в Испании наблюдались «аномальные колебания» в высоковольтных линиях.
Это привело к последовательным сбоям по всей объединенной европейской сети, добавляет компания.
REN также заявляет, что, учитывая сложность проблемы, может потребоваться около недели, чтобы сеть пришла в нормальное состояние.
С другой стороны, испанские официальные лица заявили, что не исключена возможность того, что отключение электроэнергии, которое затронуло Испанию, Португалию и на короткое время юга Франции, было вызвано кибератакой.
Европейская комиссия заявила, что контактирует с властями Испании и Португалии и европейской сетью операторов систем передачи ENTSO-E, чтобы попытаться определить причину сбоя.
Напомним, в понедельник, 28 апреля, отключение электроэнергии парализовало ряд стран Европы, повлекшие транспортный коллапс и проблемы со связью.