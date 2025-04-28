Причиной блэкаута в Западной Европе могло стать "редкое явление": кризис продлится неделю

Линии электропередачи / © Associated Press

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Португальский оператор электроэнергии REN утверждает, что отключение электроэнергии в Португалии было вызвано сбоем в испанской электросети, связанным с «редким атмосферным явлением».

Об этом сообщает Sky News.

Португальские энергетики заявляют, что из-за экстремальных колебаний температуры в Испании наблюдались «аномальные колебания» в высоковольтных линиях.

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Это привело к последовательным сбоям по всей объединенной европейской сети, добавляет компания.

REN также заявляет, что, учитывая сложность проблемы, может потребоваться около недели, чтобы сеть пришла в нормальное состояние.

С другой стороны, испанские официальные лица заявили, что не исключена возможность того, что отключение электроэнергии, которое затронуло Испанию, Португалию и на короткое время юга Франции, было вызвано кибератакой.

Европейская комиссия заявила, что контактирует с властями Испании и Португалии и европейской сетью операторов систем передачи ENTSO-E, чтобы попытаться определить причину сбоя.

Напомним, в понедельник, 28 апреля, отключение электроэнергии парализовало ряд стран Европы, повлекшие транспортный коллапс и проблемы со связью.